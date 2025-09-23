Atleta pega bactéria comedora de carne após banho de piscina

A jovem e seus dois primos contraíram uma superbactéria que corrói a carne humana. Os três chegaram a entrar na piscina do estabelecimento, que fica na cidade de Ann Harbor, sul do estado.

A atleta Alexis Williams, de 23 anos, viveu um drama durante um mergulho na piscina em um hotel localizado no estado de Michigan, nos EUA. O caso é do fim de junho e continua repercutindo.

Alexis sofreu um arranhão dentro da água e, 24 horas depois, começou a sentir muitas dores na região. Ela, então, foi levada a um hospital.

O diagnóstico apontou que a atleta havia contraído MRSA, uma doença que contém uma substância resistente a antibióticos e que é uma das superbactérias mais perigosas.

"Parecia uma piscina normal. Não parecia estar contaminada e nem ter nada de errado. Não conseguia mais andar e tive que ser carregada. Meus primos também estavam passando mal. Não sabia que estava com uma doença que corrói a carne e que pode até matar", disse Alexis, em entrevista reproduzida no Fantástico, da TV Globo.