Corinthians encaminha acordo com Memphis para pagamento de dívida

O Corinthians encaminhou um acordo com o atacante Memphis Depay para o pagamento de premiações e luvas que estão em atraso.

O Corinthians deve aproximadamente R$ 18 milhões ao atacante holandês. Os valores correspondem às luvas acertadas na assinatura do contrato, há um ano, e prêmio pagos ao jogador.

O clube propôs pagar a dívida da seguinte forma: metade da quantia será paga em parcelas mensais até fevereiro do ano que vem. A outra metade será quitada de uma vez só, em março.