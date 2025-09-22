Trio embola briga pelo título, e Santos vê queda mais longe
| Tempo de leitura: 2 min
Os resultados da 24ª rodada embolaram a briga pelo título do Brasileirão, enquanto deram um alívio para o Santos na luta contra o rebaixamento. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Luta pelo título
O Flamengo só empatou com o Vasco, manteve a liderança, mas viu Palmeiras e Cruzeiro vencerem na rodada e encostarem na tabela. Mesmo apenas na terceira colocação, o Alviverde segue com mais chances de título segundo a UFMG -a equipe paulista tem dois jogos a menos que o time mineiro e um a menos que os cariocas.
O trio de ferro tem raras chances de ganhar um concorrente pesado na briga pela taça. Mirassol, Bahia e Botafogo têm probabilidades baixas de título.
- Palmeiras - 40,3% (era de 43% após a 23ª rodada)
- Flamengo - 32,6% (era de 34,2%)
- Cruzeiro - 23,8% (era de 19%)
- Mirassol - 2,5% (era de 2,8%)
- Bahia - 0,42% (era de 0,46%)
- Botafogo - 0,38% (era de 0,47%)
Luta contra o rebaixamento
Sport, Fortaleza, Vitória e Juventude seguem com chances altas de queda. O quarteto, atualmente na zona de rebaixamento, tem mais de 50% de probabilidade de cair.
Quem ganhou um respiro foi o Santos. A vitória sobre o São Paulo todo reserva fez o Santos abrir quatro pontos de vantagem para a zona da degola.
- Sport - 90,5% (era de 89,3%)
- Fortaleza - 80,2% (era de 78,1%)
- Vitória - 66% (era de 62,9%)
- Juventude - 57,7% (era de 56,6%)
- Vasco - 29,5% (era de 27,4%)
- Santos - 15,8% (era de 31,5%)
- Atlético-MG - 15,1% (era de 13,7%)
- Internacional - 13,9% (era de 13,3%)
- Ceará - 10% (era de 9,5%)
- Corinthians - 8,1% (era de 7,3%)
- Grêmio - 7% (era de 6,2%)
- Bragantino - 4,8% (era de 3%)
- Fluminense - 1,3% (era de 1,1%)
Como está a tabela
- Flamengo - 51 pontos*
- Cruzeiro - 50 pontos
- Palmeiras - 49 pontos**
- Mirassol - 42 pontos*
- Botafogo - 39 pontos*
- Bahia - 37 pontos**
- São Paulo - 35 pontos
- Fluminense - 31 pontos**
- Bragantino - 31 pontos
- Corinthians - 29 pontos
- Ceará - 28 pontos*
- Grêmio - 28 pontos*
- Internacional - 27 pontos*
- Santos - 26 pontos*
- Atlético-MG - 25 pontos**
- Vasco - 24 pontos*
- Vitória - 22 pontos
- Juventude - 21 pontos*
- Fortaleza - 18 pontos*
- Sport - 14 pontos**
*equipes que têm um jogo a menos
**equipes que têm dois jogos a menos