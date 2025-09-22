Trio embola briga pelo título, e Santos vê queda mais longe

Os resultados da 24ª rodada embolaram a briga pelo título do Brasileirão, enquanto deram um alívio para o Santos na luta contra o rebaixamento. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Luta pelo título

O Flamengo só empatou com o Vasco, manteve a liderança, mas viu Palmeiras e Cruzeiro vencerem na rodada e encostarem na tabela. Mesmo apenas na terceira colocação, o Alviverde segue com mais chances de título segundo a UFMG -a equipe paulista tem dois jogos a menos que o time mineiro e um a menos que os cariocas.

O trio de ferro tem raras chances de ganhar um concorrente pesado na briga pela taça. Mirassol, Bahia e Botafogo têm probabilidades baixas de título.

Palmeiras - 40,3% (era de 43% após a 23ª rodada)

Flamengo - 32,6% (era de 34,2%)

Cruzeiro - 23,8% (era de 19%)

Mirassol - 2,5% (era de 2,8%)

Bahia - 0,42% (era de 0,46%)

Botafogo - 0,38% (era de 0,47%)

Luta contra o rebaixamento