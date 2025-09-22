Moraes acelera ação que pede volta de doação de empresas

O ministro Alexandre de Moraes decidiu nesta segunda-feira (22) adotar rito abreviado para a ação em que o Solidariedade pede a volta das doações empresariais a candidatos e partidos, prática que o próprio STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu em 2015.

Em seu despacho, Moraes disse que deu prazo de dez dias para manifestação da Presidência da República e do Congresso e, depois, mais cinco dias, para posição da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.

O ministro afirmou que "diante da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica", mostra-se adequada a adoção de um rito abreviado para a análise do caso.