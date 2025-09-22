Vendaval e forte chuva destelham, alagam e deixam cidades sem luz

Ventos de até 134 quilômetros por hora acompanhados por uma forte chuva atingiram cidades do interior e do litoral de São Paulo e destruíram telhados, alagaram ruas, deixaram cidades sem energia elétrica e suspenderam aulas e serviços públicos nesta segunda-feira (22).

Os problemas em decorrência do clima começaram a ser sentidos ainda na noite de domingo (21) em Santos, mas ganharam amplitude na tarde desta segunda, em todo o interior de São Paulo e na capital.

Na mais populosa cidade da Baixada Santista, a estação meteorológica da Praticagem, na Ponta da Praia, registrou a velocidade do vento em 134,6 quilômetros por hora, de acordo com a prefeitura.