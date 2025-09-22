SP: Chuvas e ventos deixam ao menos 18 feridos e milhares sem luz

Fortes chuvas e rajadas de vento atingiram o estado de São Paulo desde a noite de domingo (21). A tempestade deixou ao menos 18 pessoas feridas e 20 desalojadas até o início da noite desta segunda (22), de acordo com informações da Defesa Civil -o órgão afirma que não há registro de mortos, desaparecidos nem desabrigados.

Além disso, milhares de pessoas ficaram sem luz na região metropolitana da capital. Até às 16h30, foram contabilizadas 31 ocorrências, que envolvem quedas de árvores, destelhamentos, danos estruturais e desmoronamentos pontuais.

A cidade de Porto Feliz foi a que teve mais feridos, com quedas de árvores e destelhamento em uma fábrica, que deixaram dez pessoas com ferimentos leves e duas famílias desalojadas.