Secretário americano compara Moraes e esposa a Bonnie e Clyde

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, comparou o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barci de Moraes, ao casal de criminosos Bonnie e Clyde, que atravessou os EUA no período da Grande Depressão cometendo crimes.

"Não há Clyde sem Bonnie", afirmou Bessent, segundo a agência Reuters, ao responder por que sancionar a esposa do magistrado.