Cabelo de cliente pega fogo em restaurante mineiro; VÍDEO

A cliente Ângela Aparecida da Silva Aganette, de 54 anos, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus ao ser atingida por chamas num restaurante de Belo Horizonte (MG) nesse domingo (21). Segundo o SBT News, ela passou por cirurgia hoje de manhã (22).
A vítima se servia no buffet quando o fogo atingiu seu cabelo. O acidente aconteceu porque, enquanto um funcionário manipulava o fogareiro, o álcool em gel do objeto entrou em combustão. Imagens de câmeras de segurança mostram Ângela correndo com o cabelo incendiado.
Ela foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital João XXIII; o funcionário também recebeu atendimento após reclamar de dores nos olhos e foi encaminhado ao Hospital São Geraldo.
Em nota, o restaurante Varanda 1389 afirmou que presta assistência à vítima e sua família:
"Lamentamos profundamente este episódio e nos solidarizamos com todos os envolvidos. Este é um momento de reflexão e de reafirmação do nosso compromisso com a segurança, o cuidado e o respeito a todos que confiam em nós."