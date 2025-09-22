Cabelo de cliente pega fogo em restaurante mineiro; VÍDEO

A cliente Ângela Aparecida da Silva Aganette, de 54 anos, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus ao ser atingida por chamas num restaurante de Belo Horizonte (MG) nesse domingo (21). Segundo o SBT News, ela passou por cirurgia hoje de manhã (22).

A vítima se servia no buffet quando o fogo atingiu seu cabelo. O acidente aconteceu porque, enquanto um funcionário manipulava o fogareiro, o álcool em gel do objeto entrou em combustão. Imagens de câmeras de segurança mostram Ângela correndo com o cabelo incendiado.