Flamenguistas matam vascaíno a pauladas e facadas; VÍDEO

Eumar Vaz, de 34 anos, foi brutalmente assassinado dentro dum ônibus em Samambaia (DF), no domingo (21), após vestir a camisa do Vasco para atender ao pedido do motorista, que pediu que ele não continuasse a viagem sem camiseta. As informações são do Metrópoles.

Leia mais: Torcedor do Vasco morre em briga antes de jogo pela Copa BR

Segundo testemunhas, cerca de 20 flamenguistas estavam no veículo quando viram a camisa do rival. Eles gritaram para que Eumar tirasse a camiseta e, diante da recusa, começaram a agredi-lo com socos, chutes, pauladas e facadas. Um deles portava uma “faca tipo açougueiro, de cabo branco”.