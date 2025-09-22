Flamenguistas matam vascaíno a pauladas e facadas; VÍDEO

Eumar Vaz, de 34 anos, foi brutalmente assassinado dentro dum ônibus em Samambaia (DF), no domingo (21), após vestir a camisa do Vasco para atender ao pedido do motorista, que pediu que ele não continuasse a viagem sem camiseta. As informações são do Metrópoles.
Segundo testemunhas, cerca de 20 flamenguistas estavam no veículo quando viram a camisa do rival. Eles gritaram para que Eumar tirasse a camiseta e, diante da recusa, começaram a agredi-lo com socos, chutes, pauladas e facadas. Um deles portava uma “faca tipo açougueiro, de cabo branco”.
O motorista tentou intervir, mas foi empurrado e precisou descer para pedir socorro. Câmeras de segurança do ônibus registraram a cena, incluindo o momento em que o agressor caminhou do fundo até a frente do coletivo para esfaquear a vítima, que foi socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu.
Eumar, que morava no Recanto das Emas e fazia parte da Força Jovem do Vasco há mais de 10 anos, deixou um filho pequeno. Amigos relatam que ele era querido pela comunidade e tinha como maior paixão acompanhar o clube carioca.
A Força Jovem do Vasco publicou nota em que diz:
"Perca com honra mas não vença na covardia! O choro da mãe do seu rival não trás a alegria da sua! A covardia que vocês fizeram ultrapassa todos os limites de ideologia de torcida! Um mlk novo cheio de sonhos, com filho pequeno para criar teve sua jornada interrompida por uma judiaria sem explicação. (...) Agora queremos ver o que as autoridades irão fazer para identificar e punir os responsáveis por essa covardia!”
Segundo O Correio Braziliense, os assassinos continuam foragidos.
Pacato Cidadão 2 dias atrásTorcida organizada não existe. Existe crime organizado.