A cada 10 minutos, um adolescente tenta se matar ou se ferir

Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) mostra que o Brasil registra, em média, um atendimento por autoagressão de adolescentes de 10 a 19 anos a cada 10 minutos. O estudo, divulgado nesta segunda-feira (22), foi feito a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e integra as ações do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio.

Segundo a SBP, nos últimos dois anos, a média diária foi de 137 atendimentos a jovens com episódios de violência autoprovocada ou tentativas de suicídio. Apenas entre 2023 e 2024, 3,8 mil adolescentes precisaram de internação hospitalar em razão da gravidade das lesões - cerca de cinco casos por dia.

Subnotificação preocupa