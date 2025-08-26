Europeus invadem morro Dois Irmãos, em Noronha, e são multados

Três turistas europeus foram multados por subirem no Morro Dois Irmãos, área de conservação ambiental com o acesso proibido em Fernando de Noronha.

Dois portugueses e um italiano -todos homens- cometeram o crime no dia 17 de agosto, segundo o ICMBio. O órgão de preservação afirmou que recebeu a denúncia em um vídeo de uma testemunha.

Eles foram punidos com multas que, somadas, chegam a R$ 13.132,00. Eles foram autuados por "adotar conduta em desacordo com o plano de manejo da Unidade de Conservação".