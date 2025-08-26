Neto de ex-prefeito de São Paulo é assaltado no Morumbi

O neto do ex-prefeito de São Paulo Antônio Salim Curiati foi vítima de sequestro relâmpago após ser assaltado na noite desta segunda-feira (25) no bairro do Morumbi, na zona sul da cidade.

Alexandre Curiati, 24, teve o carro abordado por dois homens, mas PMs que passavam pelo local presenciaram o crime. O caso aconteceu na avenida Doutor Alberto de Oliveira Lima às 23h50 desta segunda-feira.

Um dos suspeitos foi baleado e teve a morte constatada no hospital, e o outro fugiu com a vítima dentro do carro. O homem morto tinha 24 anos e foi levado ao Hospital do Campo Limpo. Ele não teve a identidade divulgada pela polícia.