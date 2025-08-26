Senado tenta votar projeto que afrouxa Lei da Ficha Limpa

A proposta que afrouxa a Lei da Ficha Limpa entrou pela quinta vez na pauta de projetos a serem votados pelo Senado. A autora do texto é a deputada Dani Cunha (União Brasil-RJ), filha do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, cassado em 2016.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), incluiu o projeto como primeiro da lista de votações desta terça-feira (26). O texto já esteve na pauta do plenário da Casa em agosto, setembro e outubro de 2024, além de março deste ano.

Já foi aprovado na Câmara e depende de aval do Senado para ser enviado à sanção do presidente Lula (PT).