Frente fria pode provocar pancadas de chuva em partes do Estado

Após um longo período de tempo seco em São Paulo, a última semana de agosto deve ter chuva isolada na região metropolitana da capital, na faixa leste do estado e no litoral, enquanto o noroeste deve manter o tempo seco com alto risco de incêndios florestais.

Essa alteração na condição climática no leste paulista deve ocorrer nestas terça (26) e quarta-feira (27), devido a uma frente fria que vai passar pelo oceano Atlântico e provocar instabilidades na região, com ventos úmidos.

De acordo com a Defesa Civil estadual, entre terça e quinta-feira (28), a previsão indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em diversas regiões.