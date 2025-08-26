Frente fria pode provocar pancadas de chuva em partes do Estado
| Tempo de leitura: 3 min
Após um longo período de tempo seco em São Paulo, a última semana de agosto deve ter chuva isolada na região metropolitana da capital, na faixa leste do estado e no litoral, enquanto o noroeste deve manter o tempo seco com alto risco de incêndios florestais.
Essa alteração na condição climática no leste paulista deve ocorrer nestas terça (26) e quarta-feira (27), devido a uma frente fria que vai passar pelo oceano Atlântico e provocar instabilidades na região, com ventos úmidos.
De acordo com a Defesa Civil estadual, entre terça e quinta-feira (28), a previsão indica pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em diversas regiões.
Um alerta, inclusive, foi emitido devido à possibilidade de chuva forte, acompanhada de raios, rajadas de vento e até granizo em diferentes áreas, especialmente na região metropolitana da capital, Baixada Santista, Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba, litoral norte e serra da Mantiqueira.
O órgão estadual explica que os modelos meteorológicos indicam acumulados de chuva moderada, porém, podem ser suficientes para provocar transtornos pontuais.
Em relação à temperatura, na região metropolitana, a previsão aponta mínimas de 15°C e máximas de 23°C. A Baixada Santista deve registrar temperaturas variando de 19°C a 21°C, também com chuva moderada. Já a serra da Mantiqueira terá mínimas de 12°C e máximas de 22°C, com instabilidade ao longo do período.
O Vale do Paraíba e o litoral norte apresentam variação de 18°C a 20°C, com possibilidade de pancadas de chuva. Nas regiões de Campinas e Sorocaba, os termômetros devem oscilar de 19°C a 30°C, também sob influência do sistema.
Em contrapartida, áreas como Vale do Ribeira e Itapeva devem ter tempo firme, com temperaturas de 17°C a 20°C.
No interior, o tempo segue seco, como em Presidente Prudente e Marília (19°C a 31°C), Bauru e Araraquara (20°C a 30°C), Araçatuba e São José do Rio Preto (20°C a 31°C), além de Franca, Barretos e Ribeirão Preto (20°C a 32°C), a previsão é de tempo estável, sem registro de chuva.
Além das instabilidades, a Defesa Civil chama atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar. Nos últimos dias, regiões de Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília registraram valores críticos de até 12%, considerados nível de emergência, sendo também regiões com o surgimento de queimadas.
Com a chegada da frente fria, parte do estado terá melhora, mas ainda permanecem diferentes graus de atenção. Baixada Santista, litoral norte, região metropolitana, serra da Mantiqueira, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara seguem em observação, com índices próximos de 30%.
Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto permanecem em atenção, com umidade variando entre 20% e 29%. Já Franca, Barretos e Ribeirão Preto seguem em alerta, com índices que podem variar de 12% a 19%.
"A Defesa Civil reforça orientações importantes à população: evitar áreas alagadas e não enfrentar enxurradas durante os temporais, recolher objetos soltos que possam ser arremessados pelo vento e jamais se abrigar debaixo de árvores em caso de raios", diz a Defesa Civil, em nota. "Em regiões sob baixa umidade, é essencial manter-se hidratado, umidificar os ambientes e evitar atividades físicas sob sol forte."