Stabile vence eleição no Conselho e se mantém na presidência

Osmar Stabile venceu nesta segunda-feira (25) a eleição indireta realizada pelo Corinthians e será mantido na presidência do clube até dezembro de 2026.

Aos 71 anos, o conselheiro vitalício havia herdado interinamente a cadeira no Parque São Jorge em maio, depois do afastamento de Augusto Melo, de quem era o primeiro vice-presidente. Esta é sua segunda passagem pela diretoria, já que foi vice-presidente de esportes terrestres durante parte da gestão de Alberto Dualib (1993-2007).

A vitória ocorreu com 199 votos do colégio formado por conselheiros vitalícios e trienais -estes eleitos para o mandato de 2024 a 2026. Roque Citadini recebeu 50 votos e, em terceiro, André Castro teve 14. Houve um voto em branco. O pleito contou com 264 dos 299 conselheiros do Corinthians.