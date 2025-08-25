Homem confessa participação em triplo homicídio de mulheres

Um homem confessou sua participação no triplo homicídio ocorrido em Ilhéus, sul da Bahia, de acordo com a Polícia Civil do estado. Ele passava por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (25), após prisão por um outro crime, quando teria confirmado a participação nos assassinatos.

Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, a filha dela Mariana Bastos da Silva, 20, e a amiga Alexsandra Oliveira Suzart, 45, foram encontradas mortas em um matagal na praia do Sul, em Ilhéus, na tarde de 16 de agosto com ferimentos provocados por uma arma branca. O crime teriam acontecido no dia anterior.

A motivação para o triplo assassinato não foi esclarecida. O suspeito não teve o nome ou idade revelados. Ele ainda é investigado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).