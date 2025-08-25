Tarcísio defende '40 anos em 4' como lema de futuro governo

Cotado como pré-candidato à Presidência, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou de mais um seminário para empresários em São Paulo, no qual criticou a política externa do governo Lula, defendeu reduzir o número de ministérios no governo federal e, parafraseando Juscelino Kubitschek, disse que um próximo governo de centro-direita precisa ter o lema de "crescer 40 anos em 4".

As declarações foram dadas em um seminário promovido pelo grupo Esfera Brasil, que reuniu presidentes de partidos de centro-direita, governadores do mesmo campo e empresários em um hotel de luxo próximo ao Parque Burle Marx, na zona sul da capital paulista.

Tarcísio tem intensificado a participação em eventos do tipo desde a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), que não foi citado em seu discurso.