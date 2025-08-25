Pai é flagrado agredindo filho de 12 anos; VÍDEO

Um homem foi flagrado por câmera de segurança agredindo o filho, de 12 anos, com chutes e socos, no DF. Após ser abordado por policiais militares do 9º Batalhão da Polícia Militar, ele afirmou que estava apenas “corrigindo” o garoto e que a forma como educa o menino “não é da conta de ninguém”.

A violência ocorreu na tarde do último domingo (24), no Gama, Distrito Federal (DF). Uma testemunha presenciou a sequência de socos contra o menino e conseguiu acionar uma equipe policial que passava pelo local.

O menino relatou que havia enviado uma mensagem de WhatsApp ao pai e, por esse motivo, foi agredido fisicamente. Os policiais constataram que o menino apresentava marcas visíveis nos braços e nas pernas, compatíveis com os relatos de agressão.