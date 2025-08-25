Uma década após chacina do Curió, policiais vão a júri popular

No ano em que completa uma década, a chacina do Curió tem mais um julgamento nesta segunda-feira.

Sete policiais militares irão a júri popular, após denúncia sob acusação de participação na sequência de crimes que deixou 11 mortos na Grande Messejana, em Fortaleza, em novembro de 2015. De acordo com o Ministério Público do Ceará, os agentes fariam parte do chamado núcleo da omissão.

Segundo a denúncia, os réus tinham dever legal de agir, mas se omitiram. Eles estavam em serviço, em viaturas caracterizadas na região, e não tomaram medidas para impedir os assassinatos. O júri popular acontece durante a manhã no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.