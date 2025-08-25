Homem suspeito de ameaçar Felca é preso em Olinda

Um homem suspeito de fazer ameaças contra o influenciador Felipe Bressanim Pereira, o Felca, foi preso na manhã desta segunda-feira (25) em operação da Polícia Civil de São Paulo. Cayo Lucas foi preso em Olinda, em Pernambuco, com apoio da polícia daquele estado.

Foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e outro de prisão temporária. A polícia realizou diligências em dois endereços e Cayo foi preso em casa.

"No interior do imóvel, foi constatado que o computador do investigado estava em uso e aberto na tela de acesso à plataforma de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, circunstância que reforça a gravidade da conduta e será objeto de análise pericial", afirmou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).