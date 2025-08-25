Agravamento de sanções a Moraes não é tarefa fácil, diz jurista

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo, pontas de lança virtuais das ameaças americanas contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), passaram as últimas semanas alimentando tensões nas redes sociais sobre a abrangência e a contundência das sanções contra o magistrado e o Brasil. Para Jean Galbraith, professora de direito internacional na Universidade da Pensilvânia, "apontar nomes é a parte fácil". Ir além, no entanto, é uma história diferente.

Segundo a jurista, especialista em relações exteriores dos EUA, "a questão real é até que ponto o Tesouro e o Ofac (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) irão realmente aplicar essas sanções ou se estão apenas dando um alerta".

Não que isso amenize a situação de Moraes, bastante complicada na avaliação da acadêmica. Ampliar o escopo das punições, no entanto, é assumir "um nível adicional de atitude que exigiria muito mais esforço, capital e levantaria muito mais questões legais".