Tarcísio faz novos acenos e ignora filhos do ex-presidente

Considerado principal pré-candidato da oposição à Presidência em 2026, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estreita vínculos com o mercado financeiro, o agronegócio e os partidos de centro-direita, enquanto isola os filhos de Jair Bolsonaro (PL), seu padrinho político, e reforça a lealdade ao ex-presidente.

Em meio à série de notícias negativas para seu campo, que inclui o tarifaço de Donald Trump, a prisão domiciliar de Bolsonaro e o novo indiciamento dele e de seu filho Eduardo, deputado federal que está nos Estados Unidos, Tarcísio participou de eventos que ampliaram sua visibilidade como presidenciável, mas sem se descolar do ex-presidente.

No campo do apoio empresarial, ele participou de eventos dos bancos BTG e Itaú, da corretora de investimentos Warren e do Secovi, associação do setor imobiliário paulista, além de dois fóruns do setor agropecuário. Já no campo político, participou da convenção que uniu Progressistas e União Brasil e do jantar em Brasília, na casa do presidente do União Brasil, Antônio de Rueda - grupo que abertamente trabalha para consolidar sua candidatura.