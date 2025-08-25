Corinthians decide seu novo presidente entre velhos conhecidos

Nas mãos de 299 conselheiros, entre vitalícios e trienais, recai a missão de apontar quem conduzirá o clube até dezembro de 2026, encerrando o mandato que se viu interrompido pelo afastamento de Melo, destituído por supostas irregularidades em comissões de um contrato de patrocínio.

O Corinthians realiza nesta segunda-feira (25), a partir das 18h, no Parque São Jorge, uma eleição indireta para escolher o novo presidente da diretoria após o impeachment de Augusto Melo.

Osmar Stabile, 71, vice-presidente que herdou o comando interino, tenta se consolidar no poder defendendo a continuidade de seu trabalho para evitar nova ruptura no comando do clube. Esta é sua segunda passagem pela diretoria, já que foi vice-presidente de esportes terrestres durante parte da gestão de Alberto Dualib (1993-2007).

Antonio Roque Citadini, 74, velho conhecido dos bastidores alvinegros, ressurge com a bandeira da renovação moral --mas não sem o peso de sua história ligada à era Dualib, da qual fez parte como vice-presidente de 2001 a 2004. Na última semana, ele antecipou sua aposentadoria como presidente do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), pois completará 75 anos no próximo dia 2, idade que prevê aposentadoria compulsória do serviço público.

André Castro, 46, é figura quase anônima para a maioria da torcida, mas foi ativo na gestão de Duilio Monteiro Alves (2021-2023) como assessor nas categorias de base. Tenta ocupar o espaço de novidade, apresenta-se como alternativa, fala em modernização e carrega como trunfo a promessa de um aporte bilionário para o clube.