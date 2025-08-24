Bahia afunda Santos com golaço e show de veterano
| Tempo de leitura: 2 min
O Bahia mostrou autoridade diante de um desnorteado Santos sob olhares de Carlo Ancelotti, superou os paulistas com tranquilidade por 2 a 0 na Fonte Nova e ampliou a invencibilidade na temporada para oito jogos. Luciano Juba e Lucho Rodríguez, em duas assistências do veterano Everton Ribeiro, balançaram as redes no duelo do Brasileirão.
Com o resultado, a equipe de Rogério Ceni se manteve na caça aos líderes e chegou aos 36 pontos, isolada na 4ª posição ? Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo estão no top 3.
O Santos, por outro lado, afundou na tabela e se manteve com 21 pontos. O time paulista foi treinado por Matheus Bachi e, ue a partir de agora será comandado por Juan Pablo Vojvoda,
Os times voltam ao gramado pelo Brasileirão no próximo domingo. O Bahia vai ao interior paulista enfrentar o Mirassol ? dias depois de atuar pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Santos recebe o Fluminense.
Os holofotes não ficaram apenas dentro do campo. O motivo? Carlo Ancelotti e Juan Pablo Vojvoda estiveram nos camarotes da Fonte Nova. O técnico do Brasil e o novo comandante do Santos, no entanto, deixaram o estádio em Salvador com diferentes sensações.
Ancelotti viu de perto uma atuação de gala do experiente Everton Ribeiro e um golaço de Luciano Juba, atleta de uma posição que precisa de "dono" na seleção: a lateral esquerda ? enquanto isso, Jean Lucas, outro nome observado, teve atuação mais discreta no entrosado time de Rogério Ceni. Lucho Rodríguez, uruguaio, também encheu os olhos do treinador italiano ao decretar o triunfo dos mandantes.
Vojvoda, por outro lado, acompanhou in loco um Santos desnorteado: treinado pelo auxiliar Matheus Bachi, o Peixe, que veio de goleada histórica na semana passada, pouco conseguiu produzir ofensivamente.
Ficha técnica
Bahia
Ronaldo; Arias, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Nestor); Kayky (Tiago), Ademir (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez). T.: Rogério Ceni
Santos
Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luisão, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt (Hyan), Rincón e Bontempo (Caballero); Barreal, Rollheiser e Tiquinho Soares (Luca Meirelles). T.: Matheus Bachi
Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Ademir, Acevedo (BAH); Rollheiser (SAN)
Cartões vermelhos: não houve
Gols: Luciano Juba (BAH), aos 11 min do 1º tempo; Lucho Rodríguez (BAH), aos 14 min do 2º tempo