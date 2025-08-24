Vendaval interrompe travessia entre São Sebastião e Ilhabela

A chegada de uma frente fria vinda do Sul causou forte ventania no litoral paulista, provocando queda de árvores e interrompendo a travessia da balsa entre São Sebastião e Ilhabela. O serviço de transporte ficou inoperante por cerca de 14 horas, da 1h até aproximadamente 15h deste domingo (24)

Os ventos atingiram 121 km/h, na noite de sábado (23), registrados pelo sensor da Praticagem, de acordo com a Prefeitura de Santos. Houve queda de seis árvores, causando bloqueios.

Cinco árvores caíram em Guarujá, uma em Bertioga. O vento também derrubou árvores em São Vicente e em Cubatão. A Defesa Civil atuou em todos os municípios para auxiliar na remoção. Não há registro de pessoas feridas.