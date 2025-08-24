Avós e mãe de Flávio Bolsonaro são vítimas de assalto em casa

Familiares do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tiveram a casa invadida por suspeitos neste domingo (24) em Resende, região sul do Rio de Janeiro. Na residência vivem os avós e a mãe do senador, Rogéria Nantes.

Rogéria é mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) --Flávio, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL).

A Polícia Militar confirmou a ocorrência. Flávio afirmou nas redes sociais que os familiares foram feitos reféns.