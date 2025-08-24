Chuvas no RS causam estragos em 39 cidades; 561 deixam casas

As chuvas registradas no Rio Grande do Sul provocaram estragos em 39 cidades, segundo último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado na manhã deste domingo (24). Ao todo, 561 pessoas tiveram que deixar suas casas.

Rio Grande do Sul sofre com alagamentos desde sexta-feira. Ontem, o número de cidades impactadas pelas fortes chuvas saltou de 17 para 34. E hoje subiu para 39 o total de municípios afetados.

Ao todo, 561 pessoas tiveram que deixar suas casas. Dentre elas, 534 foram desalojadas e 27, desabrigadas. São consideradas desalojadas e desabrigadas as pessoas que tiveram que deixar suas casas. As desalojadas, porém, não necessariamente precisam de abrigo fornecido pelo Estado, ao contrário das desabrigadas, que não têm para onde ir.