MUNDIAL DE VÔLEI
Brasil vence a França e encaminha vaga nas oitavas
Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
| Tempo de leitura: 1 min
O Brasil venceu a França por 3 sets a 2 (25/21, 25/20, 15/25, 17/25 e 13/15) neste domingo (24) e encaminhou a classificação às oitavas de final do Campeonato Mundial feminino de vôlei, disputado na Tailândia.
A seleção brasileira acumulou erros no início da partida e saiu perdendo por 2 sets a 0. O técnico José Roberto Guimarães mexeu na equipe, que conseguiu vencer o terceiro e o quarto sets com facilidade e garantir a vitória em um tie-break disputado.
O resultado coloca o Brasil na liderança do grupo C. A seleção brasileira enfrenta Porto Rico na próxima terça-feira (26).