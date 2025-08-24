25 de agosto de 2025
MUNDIAL DE VÔLEI

Brasil vence a França e encaminha vaga nas oitavas

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
x.com/volei
O resultado coloca o Brasil na liderança do grupo C; seleção brasileira enfrenta Porto Rico na próxima terça-feira (26)
O Brasil venceu a França por 3 sets a 2 (25/21, 25/20, 15/25, 17/25 e 13/15) neste domingo (24) e encaminhou a classificação às oitavas de final do Campeonato Mundial feminino de vôlei, disputado na Tailândia.

A seleção brasileira acumulou erros no início da partida e saiu perdendo por 2 sets a 0. O técnico José Roberto Guimarães mexeu na equipe, que conseguiu vencer o terceiro e o quarto sets com facilidade e garantir a vitória em um tie-break disputado.

O resultado coloca o Brasil na liderança do grupo C. A seleção brasileira enfrenta Porto Rico na próxima terça-feira (26).

