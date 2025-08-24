Brasileiro é preso no Rio com cocaína em travesseiro

Um brasileiro de 22 anos foi preso ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, para a Irlanda, com 5,6 quilos de cocaína escondida dentro de um travesseiro.

Droga estava na bagagem despachada. Em nota, a Polícia Federal informou que a cocaína foi encontrada durante uma fiscalização de rotina.

Voo comercial faria conexão em Lisboa, Portugal. Na sequência, o passageiro seguiria para Dublin, capital irlandesa.