GCM é baleado em tentativa de roubo de moto
Um guarda civil de 46 anos foi baleado na região do rosto durante uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira (22) no extremo sul de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 22h, na rua Cabo Estácio da Conceição, na região do Capão Redondo.
Ele estava de folga, sem uniforme, e conduzia a moto pela via, quando foi abordado por três criminosos em duas motos, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Ele reagiu e foi atingido pelos criminosos.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que o agente passou por cirurgia. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) e a Polícia Militar foram acionadas.
O guarda foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Campo Limpo. Com ele estavam sua arma de fogo, munições, documentos, carteira funcional, celular e uma quantia em dinheiro.
O caso foi registrado como tentativa de roubo pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro), que requisitou perícia. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.