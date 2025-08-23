24 de agosto de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
EM SÃO PAULO

GCM é baleado em tentativa de roubo de moto

Por Francisco Lima Neto | Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O guarda estava de folga, sem uniforme, e conduzia a moto pela via, quando foi abordado por três criminosos em duas motos
O guarda estava de folga, sem uniforme, e conduzia a moto pela via, quando foi abordado por três criminosos em duas motos

Um guarda civil de 46 anos foi baleado na região do rosto durante uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira (22) no extremo sul de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 22h, na rua Cabo Estácio da Conceição, na região do Capão Redondo.

Ele estava de folga, sem uniforme, e conduzia a moto pela via, quando foi abordado por três criminosos em duas motos, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Ele reagiu e foi atingido pelos criminosos.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que o agente passou por cirurgia. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) e a Polícia Militar foram acionadas.

O guarda foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Campo Limpo. Com ele estavam sua arma de fogo, munições, documentos, carteira funcional, celular e uma quantia em dinheiro.

O caso foi registrado como tentativa de roubo pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro), que requisitou perícia. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

Comentários

Comentários