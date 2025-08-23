GCM é baleado em tentativa de roubo de moto

Um guarda civil de 46 anos foi baleado na região do rosto durante uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira (22) no extremo sul de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 22h, na rua Cabo Estácio da Conceição, na região do Capão Redondo.

Ele estava de folga, sem uniforme, e conduzia a moto pela via, quando foi abordado por três criminosos em duas motos, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Ele reagiu e foi atingido pelos criminosos.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que o agente passou por cirurgia. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) e a Polícia Militar foram acionadas.