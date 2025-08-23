Decisão de não incorporar emagrecedores no SUS é criticada

Três associações médicas se manifestaram contra a decisão da Conitec (Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias) de não incorporar os emagrecedores liraglutida (Saxenda) e semaglutida (Wegovy) no SUS (Sistema Único de Saúde).

Em nota conjunta, a Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), a SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) e a SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) afirmam que, nas análises da Conitec, não foi observado o custo-efetividade das substâncias, que são aplicadas em canetas emagrecedoras.

Os dirigentes Fabio Trujilho, da Abeso, Ruy Lyra, da SBD, e Neuton Dornelas, da SBEM, argumentam que hoje o acesso aos tratamentos é exclusivo para quem consegue pagar e que a indisponibilidade no sistema público fere os princípios de equidade, universalidade e integralidade do SUS.