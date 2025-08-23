PGR denuncia ex-assessor de Moraes por vazamento de mensagens

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no período em que o ministro era presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Tagliaferro passou a ser investigado após a Folha revelar em agosto do ano passado que o gabinete de Moraes no Supremo ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022.

No último mês de abril, o ex-assessor tinha sido indiciado pela Polícia Federal. Agora, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, decidiu denunciá-lo. Gonet diz que ele deve responder pelos crimes de violação do sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.