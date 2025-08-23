Ação que leva pacientes do SUS a planos privados não funciona

A ação do Ministério da Saúde que promete atender pacientes do SUS em hospitais de planos privados foi lançada no último dia 14 no Recife, em cerimônia acompanhada pelo presidente Lula (PT), com o atendimento de oito pacientes. Mas, por enquanto, isso só funcionou neste lançamento.

Depois do evento político, os hospitais de operadoras privadas não fizeram novos procedimentos dentro do programa Agora Tem Especialistas. O ministério afirma que a ação voltada à saúde especializada segue em expansão, na medida em que "mais agentes privados concluam seu ingresso", mas não afirma quando os serviços oferecidos por planos privados devem se tornar uma rotina para pacientes do SUS.

O Agora Tem Especialistas é a aposta de Lula para criar uma marca forte do seu terceiro mandato na área da saúde. A pasta diz que a previsão é trocar por ano R$ 1,3 bilhão em dívidas das operadoras de planos de saúde por atendimentos.