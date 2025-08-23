24 de agosto de 2025
SUB-17

Corinthians vence Grêmio e conquista Brasileiro Feminino

Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Edu Andrade/Staff Images/CBF/
Para ficarem com o título, as Brabinhas do Timão tiveram que superar uma equipe que, até então, tinha uma campanha com 100% de aproveitamento
Para ficarem com o título, as Brabinhas do Timão tiveram que superar uma equipe que, até então, tinha uma campanha com 100% de aproveitamento

O Corinthians derrotou o Grêmio por 2 a 0, neste sábado (23) no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, e garantiu o título do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. A partida decisiva foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Para ficarem com o título, as Brabinhas do Timão tiveram que superar uma equipe que, até então, tinha uma campanha com 100% de aproveitamento.

Neste sábado, as corinthianas começaram a construir a vitória aos 40 minutos do primeiro tempo, quando a camisa 9 Júlia Romero aproveitou passe da lateral Rafa Rocha para bater de primeira. A confirmação do triunfo, e do título, veio apenas aos 41 minutos da etapa final, com um belo gol por cobertura de Carol Melo.

