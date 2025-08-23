Empresário é indiciado por morte de jovem enterrada no sítio dele

A Polícia Civil de São Paulo indiciou o empresário Gleison Luís Menegildo pelo assassinato da adolescente Giovana Pereira, 16, que foi achada enterrada morta no sítio dele em Nova Granada, no interior do estado, em agosto do ano passado.

Gleison foi indiciado por suspeita de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e sem chances de defesa para a vítima. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público de São Paulo, que decidirá se aceita as provas colhidas pela polícia e apresenta a denúncia à Justiça, se pede mais investigações ou se arquiva o caso.

Empresário já respondia por ocultação de cadáver após o corpo da jovem ser encontrado enterrado em seu sítio em 27 de agosto de 2024. Na época, ele chegou a ser preso pelo crime de ocultação, mas foi liberado mediante pagamento de fiança.