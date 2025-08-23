Foragido manda mensagem a delegado e se entrega

Um homem de 23 anos que estava foragido da Polícia Civil de Araguari, em Minas Gerais, surpreendeu o delegado Fernando Storti, ao contatá-lo por mensagem no Instagram na quinta-feira (21), e avisar que gostaria de se entregar.

O homem era procurado pela PCMG sob a acusação de associação criminosa. O suspeito, que não teve a identidade revelada, tinha sido um dos alvos da terceira fase da Operação Aqueronte, realizada nesta semana, que investiga a ação de facções no Triângulo Mineiro.

Na mensagem enviada ao delegado, o jovem disse estar arrependido de sua vida no crime, que se converteu evangélico e gostaria de "pagar pelo erro" cometido. "Oi, delegado, boa noite. Meu nome tá na lista de mandato, estou em Unaí. Amanhã irei me entregar em Araguari. Estou trabalhando de carteira assinada, sei que errei no passado, mas hoje sou evangélico e tô indo na igreja. Não quero fugir e tenho que pagar pelo meu erro. Eu quero me entregar amanhã pela manhã", disse ele na mensagem a Storti.