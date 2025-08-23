Ancelotti: quis saber o que era frango, diz professor

Carlo Ancelotti é um cidadão do mundo que gosta de mergulhar na cultura local. Fluente em espanhol, inglês e francês, o italiano que comanda a seleção brasileira tem feito aulas de português desde junho para poder se comunicar diretamente com atletas e a torcida brasileira. A primeira prova das lições será nesta segunda-feira, com a convocação dos últimos dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O aluno Ancelotti

A menos de um ano para o Mundial, o treinador tem focado nas aulas com conteúdo relacionado ao futebol, mas sem deixar de lado valores importantes sobre o seu comportamento diário.

Quem tem ajudado o italiano é Roberto Piantino, que mora em São Paulo e tem 45 anos. Fluente em sete idiomas, o professor fala português, inglês, catalão, italiano, alemão, francês e espanhol, além de ter grade conhecimento em russo, única das oito línguas que não ensina. Autodidata, ele aprendeu a falar com livros e também programas em canais internacionais de televisão. Nas conversas com Ancelotti, ele faz uso predominante do português, mas também se comunica com o treinador em italiano.