Veranico chega ao fim neste sábado com alerta de baixa umidade
| Tempo de leitura: 4 min
O veranico que chegou ao estado de São Paulo na quarta-feira (20) termina neste sábado (23) com temperaturas cerca de 5°C acima da média do inverno. Assim, na região metropolitana da capital, os termômetros devem variar entre 18°C e 32°C.
O calor também se mantém nas demais regiões do estado. Na Baixada Santista, por exemplo, a previsão é de fazer de 18°C a 29°C. Na serra da Mantiqueira, as temperaturas oscilam de 17°C a 30°C, enquanto no Vale do Paraíba e litoral norte ficam entre 18°C e 29°C.
O Vale do Ribeira e a região de Itapeva registram mínimas de 18°C e máximas de 30°C. Em Campinas e Sorocaba, as temperaturas variam de 20°C a 32°C; em Presidente Prudente e Marília, de 21°C a 35°C; e em Bauru e Araraquara, de 21°C a 34°C. Já nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, os termômetros vão de 21°C a 35°C, enquanto em Franca, Barretos e Ribeirão Preto as temperaturas podem alcançar os 37°C, com mínimas de 22°C.
A Defesa Civil estadual alerta para a baixa umidade relativa do ar, que pode atingir índices críticos, principalmente, no oeste e norte paulistas. Segundo o órgão, na Baixada Santista e litoral norte, os valores podem diminuir até 30%. Já a região metropolitana de São Paulo, a serra da Mantiqueira e o Vale do Ribeira entram em estado de atenção, com índices entre 29,9% e 20%.
Em Presidente Prudente, Marília, Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Bauru e Araraquara, a condição é de alerta, com valores entre 19,9% e 12%. O cenário mais crítico é esperado para Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto, onde a umidade pode ficar abaixo de 12%, caracterizando estado de emergência.
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas de umidade abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana, principalmente, para as crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
Durante este período, a Defesa Civil orienta a população a evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, manter hidratação constante e redobrar cuidados.
Outra preocupação do órgão estadual é quanto ao risco das queimadas. Somente nesta sexta (22), o Corpo de Bombeiros teve de atuar em oito ocorrências de incêndio, com apoio de aeronaves e equipes em solo atuando no combate às chamas.
As queimadas foram registradas em Cunha, Porto Feliz, Santa Albertina/Urânia, Morro Agudo/Orlândia, Igarapava/Aramina, Floreal, Votuporanga e São José do Barreiro.
"A Sala SP Sem Fogo está monitorando e acompanhando cada um destes focos de incêndio. A atuação integrada entre os órgãos estaduais, municipais e brigadas tem sido essencial para conter os focos e minimizar os impactos à população e ao meio ambiente", diz a Defesa Civil, em nota.
Frente fria muda o tempo no domingo
Após o dia quente no sábado, o domingo (24) terá uma mudança brusca nas condições meteorológicas no território paulista, principalmente nos municípios da faixa leste, onde o cenário muda com o avanço de uma frente fria vinda do Sul, trazendo queda acentuada nas temperaturas e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.
Na negião metropolitana, os termômetros devem variar de 14°C a 22°C; na Baixada Santista, de 15°C a 19°C; e na serra da Mantiqueira, de 11°C a 21°C. O Vale do Paraíba e litoral norte podem registrar mínimas de 15°C e máximas de 20°C, enquanto o Vale do Ribeira e Itapeva ficam entre 12°C e 21°C. Em Campinas e Sorocaba, as temperaturas devem oscilar de 15°C a 28°C.
A Defesa Civil informa que no oeste e noroeste paulista, a queda das temperaturas será mais discreta, pois a frente fria não avança para o interior do estado. Em Presidente Prudente e Marília, as temperaturas previstas vão de 18°C a 31°C, em Bauru e Araraquara, de 17°C a 29°C. Já nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, as variações ficam entre 18°C e 32°C, e, em Franca, Barretos e Ribeirão Preto, entre 19°C e 33°C.
O órgão estadual alerta ainda que, com a mudança do tempo na capital e litoral, podem ocorrer rajadas de vento, que podem atingir velocidade moderada, além das chuvas e quedas de raios, que exigem cuidado redobrado em áreas abertas.
Menores umidades do ar nesta sexta (22) em SP
- Ituverava: 11%
- Altinópolis: 11,6%
- Barretos: 12,0%
- Monte Azul Paulista: 12,4%
- Santa Fé Do Sul: 12,9%
- Cássia Dos Coqueiros: 13,8%
- Colina: 13,9%
- Pindorama: 13,9%
- Ariranha: 14%
- Jales: 14%
- Mococa: 14,6%
- Guaíra: 14,8%
- Batatais: 14,9%
- Pradópolis: 15%