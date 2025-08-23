Veranico chega ao fim neste sábado com alerta de baixa umidade

O veranico que chegou ao estado de São Paulo na quarta-feira (20) termina neste sábado (23) com temperaturas cerca de 5°C acima da média do inverno. Assim, na região metropolitana da capital, os termômetros devem variar entre 18°C e 32°C.

O calor também se mantém nas demais regiões do estado. Na Baixada Santista, por exemplo, a previsão é de fazer de 18°C a 29°C. Na serra da Mantiqueira, as temperaturas oscilam de 17°C a 30°C, enquanto no Vale do Paraíba e litoral norte ficam entre 18°C e 29°C.

O Vale do Ribeira e a região de Itapeva registram mínimas de 18°C e máximas de 30°C. Em Campinas e Sorocaba, as temperaturas variam de 20°C a 32°C; em Presidente Prudente e Marília, de 21°C a 35°C; e em Bauru e Araraquara, de 21°C a 34°C. Já nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, os termômetros vão de 21°C a 35°C, enquanto em Franca, Barretos e Ribeirão Preto as temperaturas podem alcançar os 37°C, com mínimas de 22°C.