'Corta o coração', diz Cássio após filha ser negada em escolas

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, desabafou nas redes sociais após encontrar dificuldades para matricular a filha Maria Luiza, de 7 anos, que foi diagnosticada com TEA [transtorno do espectro autista], em escolas de Belo Horizonte.

Cássio explicou que Maria Luiza é acompanhada por uma profissional desde os 2 anos, quando a família ainda vivia em São Paulo. A presença desta pessoa seria o motivo para as escolas de Belo Horizonte recusarem a filha do goleiro.

O atleta afirmou que ele e a esposa, Janara Sackl, tentaram ir às escolas para explicar a situação. As respostas continuaram sendo negativas.