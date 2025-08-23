Marcos do Val faz live com ataques a Alexandre de Moraes

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) realizou uma transmissão por vídeo nesta sexta-feira (22) em que critica o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). A live descumpre a determinação de Moraes de que o senador não pode utilizar as redes sociais.

"Quanto mais crise você traz para mim, mais eu tenho tesão para ir para cima de você", disse Do Val durante a transmissão ao se referir a Moraes. "Tem muita coisa para acontecer contra você ainda", afirmou. A gravação tem mais de 1 hora e 12 minutos.

Na mesma live, o senador mostrou a tornozeleira eletrônica em diversos momentos.