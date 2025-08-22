Câmara de SP aprova viagem à China paga com recursos públicos

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou no último dia 12 de agosto um requerimento para uma viagem de parlamentares para Pequim, na China, custeada com dinheiro público. Não há estimativa de gastos.

Segundo a Mesa Diretora da Casa, a comitiva tem como missão "tratar de temas relevantes para a cidade de São Paulo".

A comitiva será composta pelos vereadores João Jorge (MDB), Hélio Rodrigues (PT), Milton Ferreira (Podemos), Major Palumbo (PP), Fabio Riva (MDB) e Carlos Bezessa (PSD), além de dois servidores que irão assessorar os parlamentares durante a viagem.