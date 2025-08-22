Câmara de SP aprova viagem à China paga com recursos públicos
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou no último dia 12 de agosto um requerimento para uma viagem de parlamentares para Pequim, na China, custeada com dinheiro público. Não há estimativa de gastos.
Segundo a Mesa Diretora da Casa, a comitiva tem como missão "tratar de temas relevantes para a cidade de São Paulo".
A comitiva será composta pelos vereadores João Jorge (MDB), Hélio Rodrigues (PT), Milton Ferreira (Podemos), Major Palumbo (PP), Fabio Riva (MDB) e Carlos Bezessa (PSD), além de dois servidores que irão assessorar os parlamentares durante a viagem.
Ainda segundo a Mesa Diretora, o convite partiu do Consulado da República Popular da China em São Paulo, cujos representantes estiverem em abril em visita oficial ao Legislativo paulistano. A viagem deve acontecer de 19 a 28 de setembro.
O convite foi feito a todos os parlamentares, que definiram entre as maiores bancadas da Câmara quem iria participar da comitiva. Apesar do convite formal do governo chinês, os custos serão todos bancados pelo Legislativo municipal.
Questionada sobre o custo da viagem, a Mesa Diretora informou que "optou por contratar a agência estadual InvestSP, que tem expertise em organização de viagens deste tipo e possui um escritório de representação na China". Também informou ainda não ter o valor da viagem, já que o contrato com a agência ainda está em fase de conclusão.
"É a mesma agência que foi contratada pela prefeitura para organizar missão oficial recente ao mesmo destino, nos mesmos moldes e formato", disse em nota a Mesa Diretora.
Em abril, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) fez uma missão oficial à China e ao Japão para "fortalecer relações diplomáticas". Ele diz ter iniciado tratativas para implementar em São Paulo um sistema para o carregamento de ônibus elétricos e a captação de uma linha de crédito de US$ 100 milhões (R$ 543 milhões) com o Banco da China para a eletrificação da frota.
Segundo a Mesa Diretora, a viagem dos parlamentares irá permitir que eles se aprofundem nas tratativas feitas pelo prefeito com a China. "A missão da Câmara tratará de temas relevantes para a cidade de São Paulo, dentre eles eletrificação da frota, energias renováveis, reciclagem, gestão de resíduos e atendimentos emergenciais em metrópoles."
"São temas que foram tratados pela missão da prefeitura e que competem aos vereadores se aprofundarem para poder, assim como o Executivo, propor políticas públicas e fiscalizar as ações do município", diz a nota.