24 de agosto de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CORINTHIANS

Stabile, Citadini e Castro registram candidaturas à presidência

Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Pleito que definirá o novo presidente do clube está marcado para a próxima segunda-feira (25), no Parque São Jorge
Pleito que definirá o novo presidente do clube está marcado para a próxima segunda-feira (25), no Parque São Jorge

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (22) os nomes dos conselheiros que formalizaram candidatura para a eleição indireta que definirá o novo presidente do clube. Três nomes vão disputar o pleito, marcado para a próxima segunda-feira (25), no Parque São Jorge: Osmar Stabile, 71, Antonio Roque Citadini, 74, e André Castro, 46.

A votação, que envolve 299 conselheiros, entre vitalícios e trienais, terá primeira chamada às 18h.

Atual presidente interino, Stabile tenta se manter no cargo após substituir Augusto Melo em maio, quando o dirigente foi afastado pelo Conselho Deliberativo. Em agosto, os sócios do clube também votaram majoritariamente pela sua destituição.

Vice-presidente durante a gestão de Alberto Dualib (1993-2007), Citadini busca ocupar a cadeira de presidente pela primeira vez.

Já André Castro, que trabalhou na base do Corinthians na gestão de Duilio Monteiro Alves (2021-2023), tenta ganhar espaço na política alvinegra.

Na segunda também será definido o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo, órgão presidido por Romeu Tuma Júnior. O cargo está vago desde a renúncia de Roberson Medeiros e é considerado estratégico nos bastidores, já que o ocupante acumula a presidência da Comissão de Ética.

Leonardo Fogaça Pantaleão, Peterson Ruan Aitello do Couto Ramos e Rodrigo Vicente Bittar são os candidatos ao posto.

Comentários

Comentários