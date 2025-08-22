Brasil e Argentina dominam quartas de final da Libertadores

Com a definição das oito equipes que continuam na disputa da Copa Libertadores, a tendência de uma presença crescente de clubes do Brasil e da Argentina nas fases finais da competição durante a última década voltou a ser observada.

Na noite de quinta-feira (21), as últimas três vagas das quartas de final foram preenchidas, com Palmeiras e River Plate deixando pelo caminho Universitario e Libertad, respectivamente, enquanto a LDU reverteu a desvantagem no jogo de ida e eliminou o atual campeão Botafogo.

O trio se juntou a São Paulo e Flamengo, e aos argentinos Racing, Vélez Sarsfield e Estudiantes. A LDU, do Equador, é o único intruso entre os quadrifinalistas, fora do eixo Brasil-Argentina.