Delegado é afastado sob suspeita de assédio contra servidora

A Polícia Civil de Minas Gerais afastou Henrique Cesar Falleiros da função de delegado regional de Curvelo, na região central do estado, sob suspeita de assédio sexual e moral contra uma servidora subordinada a ele.

Ele é alvo de uma medida protetiva em favor da servidora. Procurado pela Folha de S.Paulo desde quarta-feira (20), ele não retornou às tentativas de contato feitas por telefone.

Em publicação no Diário Oficial de Minas nesta quinta-feira (21), o conselho superior da Polícia Civil realocou Falleiros para a delegacia de Serro, também na região central do estado, distante 147 quilômetros de Curvelo. O ato é assinado pela chefe da polícia, Letícia Gamboge.