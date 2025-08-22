Ancelotti não convocará Rodrygo e abre leque para testes

A próxima convocação da seleção brasileira não terá alguns figurões. Rodrygo, do Real Madrid, é um deles. O técnico Carlo Ancelotti usará os jogos contra Chile e Bolívia como uma oportunidade de observação de jogadores.

Surpresas que atuam no futebol brasileiro devem aparecer na convocação. O Brasil já está com vaga assegurada na Copa e a ideia é abrir o leque nesta data Fifa de setembro.

Em relação a Rodrygo, Ancelotti manteve contato com o jogador, como informou incialmente a ESPN, e explicou que mantém ele nos planos para a Copa, mas vai deixar para chamá-lo novamente mais adiante.