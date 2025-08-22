Influencer é presa suspeita de exploração ilegal de jogos de azar

A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, foi presa preventivamente na manhã desta sexta-feira (22) pela Polícia Civil do Tocantins.

Ela é suspeita de participação em um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. O companheiro dela também foi preso na operação.

De acordo com as investigações, ela usava seu perfil nas redes sociais para promover jogos de azar de forma ilegal. Ela tem cerca de 1,5 milhão de seguidores somente no Instagram.