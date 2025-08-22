Brasil atropela Grécia mesmo oscilando na estreia

A seleção feminina de vôlei venceu a Grécia por 3 sets a 0, nesta sexta-feira (22), na estreia do Mundial, disputado na Tailândia As brasileiras confirmaram o favoritismo levaram por 25/18, 25/16 e 25/16. A seleção é a segunda colocada no ranking mundial, enquanto a Grécia aparece em 31º.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães assume a liderança Grupo C. A seleção francesa, que estreou com vitória sobre Porto Rico por 3 sets a 1, larga em segundo.

A grega Anthouli foi a maior pontuadora do jogo, com 18. Já a melhor brasileira foi a capitã Gabi, com 17.