CNPq passa a permitir que bolsistas tenham outras fontes de renda

Os valores das bolsas para pesquisadores brasileiros é uma crítica constante às agências de fomento no Brasil. Além disso, havia a proibição de que os cientistas tivessem outras fontes de renda. Uma nova portaria do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), seguindo o exemplo de outras agências, acaba de flexibilizar essa proibição.

A portaria do conselho, ligado ao MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), foi publicada no Diário Oficial da União no último dia 12 e entrou em vigor nesta quinta-feira (21).

Porém, o documento aponta alguns requisitos para a complementação com outras fontes de renda.