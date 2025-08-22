Ibirapuera terá postos de vigilância após casos de agressões

Após casos de agressões a mulheres, foram instalados postos fixos de vigilância dentro do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Segundo a concessionária, os postos de vigilância foram instalados em locais estratégicos para auxiliar no combate à violência. Além disso, há rondas feitas com bicicletas, motos e carros, e 248 câmeras para monitoramento 24 horas, que são integradas às forças policiais responsáveis pela segurança pública do parque.

A iniciativa foi tomada depois de relatos de mulheres que afirmam ter sido agredidas por estranhos enquanto praticavam atividades físicas.