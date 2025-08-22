Indícios contra Bolsonaro crescem; base para prisão é contestada

O relatório no qual a Polícia Federal aponta indícios de que Jair Bolsonaro (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tentam inferir no julgamento da trama golpista agrava a situação jurídica do ex-presidente, mas não traz elementos que possam embasar uma prisão preventiva contra ele, dizem especialistas ouvidos pela reportagem.

A PF coloca os dois como suspeitos da prática dos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado democrático de Direito ao articularem sanções dos Estados Unidos contra o Brasil e disseminarem narrativas falsas nas redes sociais. O enquadramento penal gera divergências entre professores de direito consultados pela reportagem.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a defesa do ex-presidente preste esclarecimentos, no prazo de 48 horas, sobre possível descumprimento de medidas impostas pela corte, reiteração de condutas ilícitas e risco de fuga.